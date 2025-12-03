Главврач больницы Иашвили: в последние недели заболеваемость гриппом неуклонно растёт

«Вирус гриппа находится в активной фазе — 20% лабораторно подтверждённых случаев вызваны именно этим вирусом», заявил в интервью информационному интернет-агентству InterpressNews, главный врач Детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе.



«Согласно последним статистическим данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, вирус гриппа находится в активной фазе. В последние недели заболеваемость гриппом неуклонно растёт. Если посмотреть на цифры, то при относительно лёгком течении заболевания 20% лабораторно подтверждённых случаев в стране обусловлены вирусом гриппа, а именно одним из его вариантов – H3N2.



Аналогичная ситуация в стационарных учреждениях, при тяжёлом течении заболевания, преобладающим показателем является грипп типа A. Происходящее практически во всех европейских странах, а также в США, Канаде и Японии свидетельствует о том, что этот вирус – вирус типа H3N2 – стал более легко передающимся в сезоне 2025-2026 годов, что связано с мутацией, произошедшей в июне 2025 года. Затем произошло 7 различных мутаций, что привело к большей лёгкости передачи вируса.



Во многих странах фиксируется ранний рост заболеваемости гриппом, и такая же ситуация наблюдается в Грузии. По сравнению со статистикой прошлого года, увеличение случаев гриппа началось на четыре недели раньше. Текущий год в этом отношении является необычным. Ожидается, что по показателям инфицирования гриппом этот год станет самым активным за последнее десятилетие. К счастью, подтверждённых данных о том, что этот вирус вызывает более тяжёлое течение болезни, нет», — отметил Чхаидзе.



Как пояснил Чхаидзе, для вируса гриппа характерны: высокая температура, боль в горле, головная боль, боли в мышцах и суставах, общая сильная слабость и утомляемость.



