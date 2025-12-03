В Грузии выявлено 794 случая превышения нормы выхлопных выбросов за один месяц

03.12.2025 21:34





Сотрудники Департамента экологического надзора Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии выявили 794 нарушения норм выбросов автотранспорта в период с 1 по 30 ноября 2025 года.



По данным ведомства, нарушения распределились следующим образом:

• Тбилиси – 556 случаев

• Батуми – 111 случаев

• Кутаиси – 86 случаев

• Рустави – 41 случай



Из общего числа нарушений 706 были совершены физическими лицами, а 88 – юридическими лицами.



По типам транспорта:

• 401 нарушение – легковые автомобили

• 359 – микроавтобусы

• 26 – грузовые автомобили

• 1 – автобус

• 1 – экскаватор



С начала 2025 года (за 11 месяцев) выявлено уже 5 291 нарушение.



Ведомство отмечает, что в целях улучшения качества атмосферного воздуха и сокращения загрязнения от транспорта инспекторы ежедневно осуществляют контроль выхлопов на дорогах четырёх крупных городов: Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Рустави.



Департамент постепенно усиливает контроль: увеличено количество экипажей, что, как подчёркивается, значительно повышает эффективность мониторинга.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





