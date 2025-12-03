|
|
|
В Грузии выявлено 794 случая превышения нормы выхлопных выбросов за один месяц
03.12.2025 21:34
Сотрудники Департамента экологического надзора Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии выявили 794 нарушения норм выбросов автотранспорта в период с 1 по 30 ноября 2025 года.
По данным ведомства, нарушения распределились следующим образом:
• Тбилиси – 556 случаев
• Батуми – 111 случаев
• Кутаиси – 86 случаев
• Рустави – 41 случай
Из общего числа нарушений 706 были совершены физическими лицами, а 88 – юридическими лицами.
По типам транспорта:
• 401 нарушение – легковые автомобили
• 359 – микроавтобусы
• 26 – грузовые автомобили
• 1 – автобус
• 1 – экскаватор
С начала 2025 года (за 11 месяцев) выявлено уже 5 291 нарушение.
Ведомство отмечает, что в целях улучшения качества атмосферного воздуха и сокращения загрязнения от транспорта инспекторы ежедневно осуществляют контроль выхлопов на дорогах четырёх крупных городов: Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Рустави.
Департамент постепенно усиливает контроль: увеличено количество экипажей, что, как подчёркивается, значительно повышает эффективность мониторинга.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна