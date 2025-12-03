Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Следственная служба Минфина Грузии задержала чиновника за взятку


03.12.2025   23:21


Следственная служба Минфина Грузии сообщила о задержании сотрудника Агентства развития Гори и управлением заповедными зонами Тана и Тедзами.

По данным ведомства, задержанный потребовал и получил от гражданина взятку в размере 1 400$ в обмен на разрешение обустроить в лесном массиве, на территории его ответственности, место для кемпинга без соответствующего официального разрешения.

Его задержали сразу после получения суммы

Дело расследуют по статье 338 УК, ему грозит от 6 до 9 лет тюрьмы


