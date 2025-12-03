Следственная служба Минфина Грузии задержала чиновника за взятку

03.12.2025 23:21





Следственная служба Минфина Грузии сообщила о задержании сотрудника Агентства развития Гори и управлением заповедными зонами Тана и Тедзами.



По данным ведомства, задержанный потребовал и получил от гражданина взятку в размере 1 400$ в обмен на разрешение обустроить в лесном массиве, на территории его ответственности, место для кемпинга без соответствующего официального разрешения.



Его задержали сразу после получения суммы



Дело расследуют по статье 338 УК, ему грозит от 6 до 9 лет тюрьмы





