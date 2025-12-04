Руководители Батумского нефтетерминала задержаны за попытку сбыта 10 тыс тонн нерастаможенной сырой нефти

По данным Следственной службы Министерства финансов, на таможенной границе Грузии организованной группой были задержаны три человека по обвинению в уклонении от таможенных правил и тайном сбыте нефти в особо крупном размере. Задержанные являются гражданами Казахстана.



«В результате проведенных следственных действий сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии 3 декабря 2025 года задержали трех лиц по факту уклонения от таможенных правил и тайного сбыта нефти в особо крупном размере на таможенной границе Грузии организованной группой.



Следствие установило, что руководство ООО «Батумский нефтяной терминал» в обход таможенных процедур с целью тайного сбыта разместило в резервуарах терминала более 10 000 тонн незадекларированной сырой нефти на сумму более 15 000 000 лари», — говорится в заявлении.



Расследование ведётся по частям 2 и 6 статьи 214 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок от 11 до 15 лет. На срок до 15 лет.





