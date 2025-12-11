Проверку производства кондитерских изделий начало Агентство продовольствия в Грузии

Проверку производства кондитерских изделий перед Новым годом начало Агентство продовольствия в Грузии.



Пока информации о нарушениях нет, но ведомство обещает сообщать о некачественных кондитерских изделиях. Потребители также могут рассказать о нарушениях по горячей линии 1501.



Агентство проверяет санитарно-гигиеническое состояние объектов, где производят сладости, инвентарь, условия приготовления, хранения и реализации.



В октябре в Тбилиси обнаружили фабрику поддельных Raffaello. Двух человек задержали по обвинению в незаконном использовании чужой торговой марки и подпольном производстве продукции известных компаний.







