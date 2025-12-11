Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Проверку производства кондитерских изделий начало Агентство продовольствия в Грузии


11.12.2025   16:32


Проверку производства кондитерских изделий перед Новым годом начало Агентство продовольствия в Грузии.

Пока информации о нарушениях нет, но ведомство обещает сообщать о некачественных кондитерских изделиях. Потребители также могут рассказать о нарушениях по горячей линии 1501.

Агентство проверяет санитарно-гигиеническое состояние объектов, где производят сладости, инвентарь, условия приготовления, хранения и реализации.

В октябре в Тбилиси обнаружили фабрику поддельных Raffaello. Двух человек задержали по обвинению в незаконном использовании чужой торговой марки и подпольном производстве продукции известных компаний.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна