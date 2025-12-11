|
Проверку производства кондитерских изделий начало Агентство продовольствия в Грузии
11.12.2025 16:32
Проверку производства кондитерских изделий перед Новым годом начало Агентство продовольствия в Грузии.
Пока информации о нарушениях нет, но ведомство обещает сообщать о некачественных кондитерских изделиях. Потребители также могут рассказать о нарушениях по горячей линии 1501.
Агентство проверяет санитарно-гигиеническое состояние объектов, где производят сладости, инвентарь, условия приготовления, хранения и реализации.
В октябре в Тбилиси обнаружили фабрику поддельных Raffaello. Двух человек задержали по обвинению в незаконном использовании чужой торговой марки и подпольном производстве продукции известных компаний.
