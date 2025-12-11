Мошенники снимают зеркала с машин в Тбилиси и просят переводить за них деньги

О новом виде вымогательства денег рассказала пользовательница тиктока. Она также опубликовала переписку с вымогателями. За зеркала от ее машины они требовали 150 долларов.



Как рассказала девушка в тиктоке, мошенники оставили на машине записку с контактом в телеграме и она связалась с ними. Ее спросили о марке машины и потребовали 150 долларов за зеркала.



Девушка предложила мошеннику встретиться, чтобы передать деньги, но он отказался, заявив, что его ищет полиция, и предложил перевести деньги на криптокошелек.



Пострадавшая призывает никому не переводить деньги. Она пишет, что вымогатели не уносят зеркала далеко и можно попытаться найти их самостоятельно.



Ролик опубликовало в своем фейсбуке движение «Мой город меня убивает». В одном из самых популярных комментариев под постом там сказано: «Это широко распространенная схема грабежа в России, таким образом воруют номера, а потом требуют деньги у владельца. Если вам интересно, чем столько россиян занимаются в Грузии, то вот ответ».





