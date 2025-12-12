|
В одной из школ Марнеули ученик ранил холодным оружием другого учащегося
12.12.2025 18:53
Противостояние между учениками в одной из публичных школ в Марнеули закончилось ранением.
По существующей информации, словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой подросток получил ранение холодным оружием в область головы.
Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве внутренних дел, начато расследование по статье 120 УК, которая подразумевает умышленное причинение легкого вреда здоровью.
По данным ведомства, пострадавший подросток доставлен в клинику, его состояние удовлетворительное.
