В одной из школ Марнеули ученик ранил холодным оружием другого учащегося


12.12.2025   18:53


Противостояние между учениками в одной из публичных школ в Марнеули закончилось ранением.

По существующей информации, словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой подросток получил ранение холодным оружием в область головы.

Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве внутренних дел, начато расследование по статье 120 УК, которая подразумевает умышленное причинение легкого вреда здоровью.

По данным ведомства, пострадавший подросток доставлен в клинику, его состояние удовлетворительное.


