В одной из школ Марнеули ученик ранил холодным оружием другого учащегося

12.12.2025 18:53





Противостояние между учениками в одной из публичных школ в Марнеули закончилось ранением.



По существующей информации, словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой подросток получил ранение холодным оружием в область головы.



Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве внутренних дел, начато расследование по статье 120 УК, которая подразумевает умышленное причинение легкого вреда здоровью.



По данным ведомства, пострадавший подросток доставлен в клинику, его состояние удовлетворительное.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





