

Кобахидзе вновь выступил в защиту личных финансовых интересов Иванишвили

23.01.2025 19:27





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обрушился с критикой на швейцарские банки, которые, по его словам, позволяют использовать себя для «политического шантажа» миллиардера-основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.



«К сожалению, некогда знаменитая швейцарская банковская система, славившаяся своей надежностью, теперь используется для политического шантажа. Этим фактически уничтожаются сами швейцарские банки», — заявил Кобахидзе сегодня на пресс-конференции.



Он уверен, что от этого процесса «выигрывают конкретные субъекты, которые по дешевке скупают соответствующие акции», однако, в случае с Грузией был еще и «конкретный, очень серьезный порочный интерес». Согласно Кобахидзе, он «предусматривал реальное разрушение нашей страны и открытие второго фронта».



«Все это использовали как инструмент шантажа против господина Бидзины Иванишвили. Мы видим, что этот процесс продолжается», — заявил Кобахидзе.



Премьер намекнул, что частью этого заговора стали международные СМИ, которые отказались публиковать пресс-релизы адвокатов Иванишвили с претензиями к швейцарским банкам.



«Какой бы шантаж ни осуществлялся, Бидзина Иванишвили, конечно же, ни в коем случае не откажется от жизненных интересов этой страны», — добавил он.



Иванишвили потерял часть вложений в швейцарском банке Credit Suisse из-за действий консультанта Патриса Лескодрона, который тайно снимал деньги со счетов клиентов.



Иванишвили судится с банком с 2015 года, пытаясь доказать, что Credit Suisse знал о преступных действиях своего менеджера, который обслуживал, преимущественно, бизнесменов из бывших советских стран.



27 декабря США ввели санкции против Иванишвили «за подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии» в интересах России. Американское казначейство запретило, в частности, любые операции, связанные с судом Иванишвили против Credit Suisse в Сингапуре. Сейчас там решается вопрос о размере компенсации швейцарского банка Иванишвили.



А на этой неделе адвокаты Иванишвили анонсировали суд против еще одного швейцарского банка — Julius Baer. а По их информации, в декабре 2024 года банк «фактическм пригрозил» миллиардеру закрыть его счета, ссылаясь на статус «политически активного лица». Юристы Иванишвили обвиняют банк в политическом шантаже и неправильной интерпретации американских санкций.





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