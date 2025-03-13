

В Грузии проверяют законность использования системы разпознования лиц для преследования протестующих

13.03.2025 10:25





Служба защиты персональных данных проводит проверку законности использования системы распознавания лиц с целью последующего преследования участников протестных акций в Тбилиси.



Согласно заявлению ведомства, по собственной инициативе 18 февраля они начали две внеплановых проверки.



О законности обработки биометрических данных полицией через камеры наблюдения на проспекте Руставели.

О законности использования специальной электронной программы МВД для сбора биометрических данных в административных производствах.



Ранее Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) заявила, что полиция незаконно применяет систему распознавания лиц, особенно при рассмотрении дел о незаконном перекрытии дорог. В судах такие записи часто становятся единственным доказательством, при этом законность их получения не оценивается. Более того, GYLA зафиксировала случай слежки за конкретным протестующим в режиме реального времени.



НПО ссылается на решение ЕСПЧ по делу «Глухин против России», в котором аналогичная практика была признана нарушением права на частную жизнь.



GYLA призывает власти провести полное расследование и прекратить незаконное наблюдение за протестующими.



Протесты в Грузии продолжаются регулярно уже почти три месяца. Акции начались спонтанно 28 ноября 2024 года, после решения правительства «Грузинской мечты» о заморозке переговоров по вступлению в ЕС.



На этом фоне правящая «Грузинская мечта» приняла ряд законодательных инициатив, направленных на ограничение протестов. В феврале протестующие начали массово получать штрафы в размере 5 тыс. лари за незаконное перекрытие проспекта Руставели перед парламентом.





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