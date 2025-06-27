Грузия занимает 146-е место в мире по размеру государственного долга

27.06.2025 00:06





Согласно данным МВФ, на конец 2024 года госдолг Грузии к ВВП составил 36,1%, что поставило Грузию на 146-е место из 187 стран по уровню долговой нагрузки, иными словами, 145 стран имеют более тяжёлое долговое бремя, а 41 страна — более низкое.



В 2024 году госдолг страны составил 33,2 млрд лари ≈ $12,2 млрд по нынешнему курсу. За это время внешний долг правительства увеличился на 245 млн лари, а внутренний — на 1,4 млрд лари. В общей сложности рост составил 1,7 млрд лари, но за счёт экономического развития он сократился с 38,9% до 36,1% ВВП.



В 2023 году Грузия занимала 139-е место в рейтинге с соотношением долга к ВВП в 38,9%.



Из соседей Грузии самый высокий государственный долг зафиксирован у Армении — 50,3% ВВП. Далее следует Турция — 26% ВВП, Азербайджан — 21% ВВП и России — 20,3% ВВП.



Что касается стран с самым большим госдолгом, то первую строчку занимает Судан с соотношением к ВВП в 272%. Далее следует Япония — 237% ВВП и Сингапур — 174% ВВП.



При этом самый высокий государственный долг в номинальном выражении наблюдается у США, а именно $35,2 трлн, но это всего 121% ВВП страны. За Америкой по этому показателю следует Япония с $9 трлн.



Самый низкий уровень долговой нагрузки фиксируется у Брунея — 2,2% ВВП, Кувейта — 3% ВВП и Тувалу (островное государство в Океании) — 3,9% ВВП. Общая тенденция, что небольшие объёмы госдолга наблюдаются в странах, которые богаты природными ресурсами.



🔹 Методология — существует два типа государственного долга:



▪️ Внутренний — берётся правительством у населения страны, в основном путём продажи ценных бумаг коммерческим банкам или финансовым фондам

▪️ Внешний — берётся правительством у других стран и международных организаций



Номинальные цифры для оценки долгового бремени страны (например, сколько млрд лари должна Грузия) не являются полностью репрезентативными, так как тяжесть долга зависит от уровня экономического развития и объёма экономики страны.



Поэтому лучшим показателем долгового бремени правительства является отношение долга к ВВП.





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