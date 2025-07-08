Российский суд заочно приговорил воевавшего в Украине грузина к 14 годам лишения свободы

08.07.2025 14:16





Российский суд заочно приговорил грузина Гелу Эрадзе, воевавшего против России на войне в Украине, к 14 годам лишения свободы, сообщают российские СМИ со ссылкой на Следственный комитет.



«Главным следственным управлением Следственного комитета России собраны доказательства, изобличающие гражданина Грузии Гелу Эрадзе в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте. Приговором суда он заочно признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 359 УК РФ (Наемничество)... Приговором суда Эрадзе заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - говорится в сообщении.



Как утверждают в ведомстве, следствие установило, что в начале 2022 года Эрадзе добровольно вступил в состав украинского вооруженного формирования в качестве наемника, прошел военную подготовку и получил навыки обращения с боевым оружием, необходимые для участия в вооруженном конфликте. В СК России заявляют, что «Эрадзе за материальное вознаграждение» принимал участие в боевых действиях против представителей силовых структур т.н. ДНР, ЛНР и военнослужащих ВС РФ.





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