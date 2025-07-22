США пригрозили наказать Китай, Индию и Бразилию за «субсидирование» российской войны в Украине

22.07.2025 21:01





Американские чиновники и конгрессмены повели скоординированную атаку на покупателей российской нефти. После того, как Дональд Трамп пригрозил последним 100%-ными пошлинами, представители Вашингтона обрушились с угрозами на партнеров России по БРИК.



Китай, который является крупнейшим импортером российской нефти, необходимо «призвать к ответу за субсидирование» войны в Украине, заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер. Пекин использует Россию в качестве марионетки, желая, чтобы США и их союзники увязли в развязанной ею войне в Украине и не могли сосредоточиться на других стратегических задачах, сказал он Fox Business. За такое поведение Вашингтон готов наказывать. Вторичные санкции, которые пригрозил ввести Трамп, если к началу сентября Россия не пойдет на мирное урегулирование, «будут значительными», предупредил Уитакер: «Они ударят по странам, покупающим российскую нефть, будь то Китай, Индия или Бразилия».



Его поддержал сенатор Линдси Грэм, соавтор законопроекта о 500%-ных пошлинах против покупателей российских энергоресурсов. Поскольку президент перехватил инициативу у сенаторов, Грэм теперь выступает с его вариантом наказания для тех, кто обеспечивает нефтедолларами российский бюджет, около трети которого идет на войну. «Вот что я бы сказал Китаю, Индии и Бразилии: если вы продолжите покупать дешевую российскую нефть, чтобы позволить этой войне продолжаться, мы вырвем из вас все к чертям собачьим и сокрушим вашу экономику», – заявил Грэм.



По словам Грэма, на эти три страны приходится около 80% процентов российского нефтяного экспорта, который поддерживает «военную машину Путина». «То, что вы [Индия, Китай и Бразилия] делаете, – это кровавые деньги, – заявил Грэм Fox News. – Он [Путин] не остановится, пока кто-нибудь не заставит его остановиться».



С момента введения Евросоюзом в конце 2022 года эмбарго на российскую нефть по июнь 2025 года Китай приобрел 47% совокупного экспорта сырой нефти, а Индия – 38%. Бразилия импортирует только нефтепродукты – 12% совокупных поставок (3-е место после Турции с 26% и Китая с 13%).

Такие данные приводит Центр исследования энергетики и чистого воздуха (CREA).



Ранее Трамп отдельно пригрозил пошлинами странами БРИКС (Бразилия, Индия и Китая являются сооснователями блока наряду с Россией) в случае проведения «антиамериканской политики».



Накануне министр финансов США Скотт Бессент заявил, что намерен поднять включить вопрос о пошлинах за покупку российской нефти в обсуждение торговой сделки с Китаем и призвал Европу тоже использовать их в качестве оружия. «Любая страна, покупающая санкционную российскую нефть», может ожидать введения против нее 100%-ных тарифов, добавил Бессент.



Китай просчитался, сделав ставку на Россию, считает Уитакер:



Думаю, нужно призвать их к ответу за то, что они субсидируют убийства, которые происходят на полях сражений в Украине.





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