Папуашвили: Грузию и Азербайджан связывают крепкая дружба и долгосрочное сотрудничество

22.07.2025 23:14





Отношения между Грузией и Азербайджаном успешно развиваются на основе дружбы и долгосрочного сотрудничества.



Как сообщает грузинское бюро Report, об этом было заявлено во время встречи председателя парламента страны Шалвы Папуашвили с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Тбилиси.



Ш. Папуашвили заявил, что дружественные отношения Грузии с Азербайджаном успешно развивается на протяжении долгих лет. Стороны особо подчеркнули взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности двух стран.



На встрече обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Стороны также обсудили растущее геополитическое и геоэкономическое значение Среднего коридора, соединяющего Центральную Азию с Европой, а также широкий потенциал совместных стратегических транспортных и энергетических проектов.



На встрече также затрагивались процессы на Южном Кавказе и в мире. Были обсуждены мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией и подчеркнута важность региональной стабильности и устойчивого мира.





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