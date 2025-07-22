В муниципалитете Лентехи продолжаются работы по ликвидации последствий стихии

22.07.2025 20:17





В муниципалитете Лентехи продолжаются работы по ликвидации последствий стихии.



Стихийное бедствие нанесло серьёзный ущерб селу Луджи — сошедший селевой поток повредил мини-стадион, ритуальный зал и внутреннюю сельскую автомобильную дорогу.



Представители местной власти находятся в постоянном контакте с населением и на месте знакомятся с текущей ситуацией.



В настоящее время в активном режиме продолжаются очистительные работы на участке дороги в направлении Хеледи–Бавари. Ожидается, что движение на автомобильной дороге будет восстановлено к концу дня.



В направлении Лентехи–Ласдили, благодаря интенсивным работам, движение на центральной автодороге уже восстановлено для всех видов транспорта.







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