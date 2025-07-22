Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В муниципалитете Лентехи продолжаются работы по ликвидации последствий стихии


22.07.2025   20:17


В муниципалитете Лентехи продолжаются работы по ликвидации последствий стихии.

Стихийное бедствие нанесло серьёзный ущерб селу Луджи — сошедший селевой поток повредил мини-стадион, ритуальный зал и внутреннюю сельскую автомобильную дорогу.

Представители местной власти находятся в постоянном контакте с населением и на месте знакомятся с текущей ситуацией.

В настоящее время в активном режиме продолжаются очистительные работы на участке дороги в направлении Хеледи–Бавари. Ожидается, что движение на автомобильной дороге будет восстановлено к концу дня.

В направлении Лентехи–Ласдили, благодаря интенсивным работам, движение на центральной автодороге уже восстановлено для всех видов транспорта.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна