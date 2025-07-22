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США выходят из ЮНЕСКО
22.07.2025 20:00
США выходят из состава ЮНЕСКО, - заявление об этом распространяет Государственный департамент США.
Госдеп США уведомил о выходе из ЮНЕСКО генерального директора организации ООН по вопросам образования, науки и культуры Одри Азуле.
«Продолжение участия в деятельности ЮНЕСКО не входит в национальные интересы США. ЮНЕСКО работает над популяризацией культурных и социальных идей, вызывающих рознь, уделяет чрезмерное внимание Целям устойчивого развития ООН и глобалистской и идеологической пропаганде в области международного развития, которая противоречит нашей внешней политике «Америка прежде всего»», — говорится в заявлении.
Согласно заявлению, США официально выйдут из ЮНЕСКО 31 декабря 2026 года.
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