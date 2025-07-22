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В России введут штрафы за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN
22.07.2025 23:10
Госдума приняла закон о введении штрафов до 5 тысяч рублей за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов и доступ к ним.
Согласно документу, речь идёт именно об умышленном поиске информации, включённой в федеральный список запрещённой.
Кроме того, принят закон о штрафах до 500 тысяч рублей за распространение рекламы VPN-сервисов.
По мнению инициаторов закона, меры направлены на предотвращение доступа к запрещённому контенту и создание дополнительных барьеров для обхода блокировок.
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