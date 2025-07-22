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Польша призывает своих граждан покинуть территорию России
22.07.2025 22:53
Польша призывает своих граждан покинуть территорию России. С заявлением по этому поводу выступил МИД Польши.
«МИД рекомендует воздержаться от любых поездок в Россию в связи с войной в Украине и признанием Польши руководством Российской Федерации враждебным государством.
Мы рекомендуем гражданам Польши, находящимся в России, покинуть ее территорию доступными коммерческими и частными средствами, за исключением случаев, когда их личные, семейные или профессиональные обстоятельства требуют остаться в стране .
В связи с продолжающимся сокращением дипломатического и консульского персонала Польши в России, вызванным решением местных властей об отзыве разрешения на функционирование генеральных консульств в Санкт-Петербурге и Калининграде , возможность оказания непосредственной консульской помощи гражданам Польши становится все более ограниченной, и для ее получения может потребоваться обращение в очень удаленные консульские учреждения…
В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций эвакуация может оказаться значительно затрудненной или даже невозможной», - заявляет ведомство.
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