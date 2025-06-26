Пашинян призвал патриарха АПЦ добровольно уйти в отставку

26.06.2025 12:27





«Если Патриарх Армянской Апостольской Святой Церкви не уйдёт добровольно, верующая паства выведет его по-христиански», — пишет премьер-министр Армении Никол Пашинян в социальной сети.



«Какое право имеет группа, нарушившая обет благочестия и предавшая Иисуса Христа, говорить о справедливости и доверии? У этой группы нет права говорить от имени Первопрестольного Святого Эчмиадзина. Священнослужитель, который оскорбил Матерь Церковь, должен покинуть престол. Если он не уйдёт добровольно, верующие Армянской Апостольской Святой Церкви выведут его по-христиански», — написал Никол Пашинян.



Премьер-министр Армении также прокомментировал встречу первого президента страны Левона Тер-Петросяна с Католикосом всех армян Гарегином и отметил, что «разрушительная язва для государства встретилась с разрушительной язвой для церкви».





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