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Еще у одного заключённого из числа «узников совести» скончался родитель во время его заключения
27.06.2025 00:00
Уже у третьего заключённого из числа «узников совести» скончался родитель во время его заключения.
У комика Онисе Цхададзе умер отец.
Сегодня у Онисе было судебное заседание. Он проходит по политическому делу 11 человек. На опубликованной сегодня фотографии он держит в руках поздравление с днём рождения журналистки Нануки Жоржолиани.
Жоржолиани оказывает моральную, информационную и материальную поддержку родителям и родственникам политзаключённых, например, ежемесячно организует сбор средств, чтобы отправить деньги заключённым на тюремную карту, а также помогает семьям, потерявшим кормильца в лице своих детей/мужей/отцов.
О смерти отца Онисе сообщил его родной брат Сандро Цхададзе.
Это уже третий случай смерти родителя у политзаключённых.
4 января скончался отец Гури Мирцхулава,
а 14 января — мать Гиорги Ахобадзе.
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