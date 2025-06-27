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Еще у одного заключённого из числа «узников совести» скончался родитель во время его заключения


27.06.2025   00:00


Уже у третьего заключённого из числа «узников совести» скончался родитель во время его заключения.

У комика Онисе Цхададзе умер отец.

Сегодня у Онисе было судебное заседание. Он проходит по политическому делу 11 человек. На опубликованной сегодня фотографии он держит в руках поздравление с днём рождения журналистки Нануки Жоржолиани.

Жоржолиани оказывает моральную, информационную и материальную поддержку родителям и родственникам политзаключённых, например, ежемесячно организует сбор средств, чтобы отправить деньги заключённым на тюремную карту, а также помогает семьям, потерявшим кормильца в лице своих детей/мужей/отцов.

О смерти отца Онисе сообщил его родной брат Сандро Цхададзе.

Это уже третий случай смерти родителя у политзаключённых.

4 января скончался отец Гури Мирцхулава,
а 14 января — мать Гиорги Ахобадзе.


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