Гражданка Грузии подозревается в неумышленном провоцировании лесного пожара на греческом острове Хиос

26.06.2025 10:40





Задержана грузинка, подозреваемая в неумышленном поджоге леса на греческом острове Хиос, сообщает The Guardian.



По данным издания, грузинка обвиняется в том, что выброшенная ею сигарета случайно вызвала один из очагов лесных пожаров на острове Хиос.



По словам местных пожарных, грузинка, работающая на Хиосе уборщицей, «призналась», что вызвала пожар, выбросив окурок.



Лейтенант Константинос Козанис сообщил изданию, что подозреваемая была задержана во вторник и ей сегодня будут предъявлены обвинения.



Издание пишет, что инцидент также видели очевидцы.



Для справки, с прошлой недели с лесными пожарами на острове Хиос борются более 400 пожарных. Власти объявили на острове чрезвычайное положение и эвакуировали десятки деревень. Лесные пожары уничтожили на острове площадь около 4000 гектаров.





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