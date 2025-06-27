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Часть грузинских дипломатов распространила заявление
27.06.2025 00:01
Часть грузинских дипломатов распространила заявление, в котором комментируется процесс реорганизации, проходящий в МИД Грузии, сообщает IPN
По словам подписавших его дипломатов, запланированные изменения направлены против тех, кто подписал заявление от 28 ноября, против окончательной приостановки процесса интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры.
"29 апреля 2025 года в Министерстве иностранных дел Грузии начался процесс реорганизации. Согласно предоставленной информации, запланированные структурные изменения предполагают «радикальную реформу» центрального аппарата министерства и дипломатических представительств за рубежом.
Мы считаем, что предусмотренные в рамках реорганизации изменения — такие как сведение к минимуму направления евроинтеграции и евроатлантической интеграции, ликвидация Информационного центра по вопросам НАТО и ЕС, а также досрочный отзыв сотрудников из зарубежных представительств — направлены против подписавших заявление от 28 ноября и имеют целью окончательно остановить процесс интеграции страны в европейские и евроатлантические структуры.
Опыт стран Восточной Европы после окончания холодной войны показывает, что для государства с географическим положением и текущей ситуацией, как у Грузии, членство в ЕС и НАТО является единственной гарантией укрепления национальной безопасности, мира и благополучия.
Окно возможностей, открывшееся на фоне текущих изменений в международной и региональной системе безопасности, представляет собой уникальный шанс для нашей страны достичь ощутимого прогресса на пути европейской и евроатлантической интеграции.
В нынешней ситуации отдаление Грузии от западных институтов делает страну полностью уязвимой перед существующими и потенциальными вызовами в сфере безопасности. Более того, такой подход прямо противоречит национальным интересам Грузии и требованиям статьи 78 Конституции страны.
Мы, грузинские дипломаты, остаёмся верными Конституции Грузии, национальным интересам и европейскому и евроатлантическому будущему этой страны! — говорится в заявлении.
Также отмечается, что это заявление является открытым, и к нему может присоединиться любой действующий дипломат.
Заявление подписали сотрудники следующих ведомств:
— Генеральный директорат по вопросам европейской интеграции
— Посольство Грузии в Федеративной Республике Германия
— Генеральный директорат по политике безопасности и евроатлантической интеграции
— Генеральный директорат по евроинтеграции
— Посольство Грузии в Республике Молдова
— Информационный центр по вопросам НАТО и ЕС
— Департамент международного права
— Посольство Грузии в Аргентине
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