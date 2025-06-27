Часть грузинских дипломатов распространила заявление

27.06.2025 00:01





Часть грузинских дипломатов распространила заявление, в котором комментируется процесс реорганизации, проходящий в МИД Грузии, сообщает IPN



По словам подписавших его дипломатов, запланированные изменения направлены против тех, кто подписал заявление от 28 ноября, против окончательной приостановки процесса интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры.



"29 апреля 2025 года в Министерстве иностранных дел Грузии начался процесс реорганизации. Согласно предоставленной информации, запланированные структурные изменения предполагают «радикальную реформу» центрального аппарата министерства и дипломатических представительств за рубежом.



Мы считаем, что предусмотренные в рамках реорганизации изменения — такие как сведение к минимуму направления евроинтеграции и евроатлантической интеграции, ликвидация Информационного центра по вопросам НАТО и ЕС, а также досрочный отзыв сотрудников из зарубежных представительств — направлены против подписавших заявление от 28 ноября и имеют целью окончательно остановить процесс интеграции страны в европейские и евроатлантические структуры.



Опыт стран Восточной Европы после окончания холодной войны показывает, что для государства с географическим положением и текущей ситуацией, как у Грузии, членство в ЕС и НАТО является единственной гарантией укрепления национальной безопасности, мира и благополучия.



Окно возможностей, открывшееся на фоне текущих изменений в международной и региональной системе безопасности, представляет собой уникальный шанс для нашей страны достичь ощутимого прогресса на пути европейской и евроатлантической интеграции.



В нынешней ситуации отдаление Грузии от западных институтов делает страну полностью уязвимой перед существующими и потенциальными вызовами в сфере безопасности. Более того, такой подход прямо противоречит национальным интересам Грузии и требованиям статьи 78 Конституции страны.



Мы, грузинские дипломаты, остаёмся верными Конституции Грузии, национальным интересам и европейскому и евроатлантическому будущему этой страны! — говорится в заявлении.



Также отмечается, что это заявление является открытым, и к нему может присоединиться любой действующий дипломат.



Заявление подписали сотрудники следующих ведомств:

— Генеральный директорат по вопросам европейской интеграции

— Посольство Грузии в Федеративной Республике Германия

— Генеральный директорат по политике безопасности и евроатлантической интеграции

— Генеральный директорат по евроинтеграции

— Посольство Грузии в Республике Молдова

— Информационный центр по вопросам НАТО и ЕС

— Департамент международного права

— Посольство Грузии в Аргентине





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