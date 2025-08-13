СМИ: Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут виртуальную встречу

Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп проведёт в среду виртуальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими союзниками, сообщает CBS News.



По данным издания, представитель офиса Владимира Зеленского также подтвердил CBS News, что президент Украины в среду будет присутствовать на виртуальной встрече с Дональдом Трампом и европейскими лидерами.



Встреча состоится в преддверии запланированного на Аляске саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил CBS News, что встреча пройдёт на военной базе Элмендорф-Ричардсон.





