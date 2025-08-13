Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
СМИ: Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут виртуальную встречу


13.08.2025   10:14


Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп проведёт в среду виртуальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими союзниками, сообщает CBS News.

По данным издания, представитель офиса Владимира Зеленского также подтвердил CBS News, что президент Украины в среду будет присутствовать на виртуальной встрече с Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Встреча состоится в преддверии запланированного на Аляске саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил CBS News, что встреча пройдёт на военной базе Элмендорф-Ричардсон.


