ОБСЕ/БДИПЧ: Правительство Грузии так и не направило приглашение для наблюдения за выборами.

13.08.2025 18:25





В ОБСЕ/БДИПЧ (ODIHR) сообщили TV Formula, что правительство «Грузинской мечты» так и не направило приглашение для наблюдения за выборами.



«С учётом ограниченного времени, оставшегося для организации эффективной наблюдательной миссии и размещения наблюдателей, ODIHR больше не может провести всеобъемлющее и содержательное наблюдение за выборами», — заявила пресс-секретарь ОБСЕ/БДИПЧ Катя Андруш.



По её словам, организация сожалеет об отсутствии приглашения, что противоречит предыдущей практике, когда наблюдателей организации регулярно приглашали на местные/муниципальные выборы в 2021, 2017, 2010 и 2006 годах.



«Как государство-участник ОБСЕ, Грузия взяла на себя обязательство проводить демократические выборы в соответствии с международными стандартами. Несмотря на то что ODIHR не комментирует выборы, за которыми не наблюдает, мы продолжим мониторинг событий в Грузии во всех сферах, предусмотренных нашим мандатом», — отметила Андруш.



Напомним, 18 июня посольство Великобритании в Грузии призвало власти «Грузинской мечты» пригласить миссию ОБСЕ/БДИПЧ для наблюдения за предстоящими местными выборами.



Позже премьер-министр «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе подтвердил, что приглашать миссию не планируют, заявив, что «в целом нет такой практики, чтобы на местные выборы приглашали ОБСЕ/БДИПЧ». Он назвал приглашение наблюдателей на выборы 2021 года «исключением».



Хотя это является откровенной ложью.



Т.к. на самом деле ОБСЕ/БДИПЧ, помимо 2021 года, наблюдало и за выборами 2006, 2010 и 2017 годов; исключением был лишь 2014 год.



В ОБСЕ/БДИПЧ отметили, что кроме 2014 года, когда из-за ограниченного бюджета они не смогли наблюдать за местными выборами в Грузии, ЭТО БУДУТ ПЕРВЫЕ ВЫБОРЫ, на которые их не пригласят.



«Первые всеобщие местные выборы в Грузии состоялись в 2002 году, и с тех пор ODIHR регулярно приглашали для наблюдения за всеми местными выборами. Мы направляли миссии наблюдателей на все выборы, кроме одних — в 2014 году, по причине ограниченного бюджета. Присутствие миссии наблюдателей способствует прозрачности процесса, а наши рекомендации помогают укреплять честность выборов на местном уровне.



За последние два десятилетия ODIHR наблюдало за многими муниципальными выборами. Примеры последних лет: местные выборы в Боснии и Герцеговине в октябре 2024 года, в Сербии — в июне 2024 года и в Молдове — в ноябре 2023 года», — сообщили в ОБСЕ/БДИПЧ TV Formula 18 июня.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





