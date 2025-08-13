Алеко Элисашвили заочно приговорён в России к 6 годам лишения свободы

Один из лидеров «Сильной Грузии» Алеко Элисашвили заочно приговорён в России к шести годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Украины. Соответствующее заявление опубликовал следственный комитет России.



По утверждениям российского ведомства, существуют некие доказательства, «признаные судом достаточными для вынесения заочно приговора в отношении гражданина Грузии Алеко Элисашвили. Он заочно признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте).



Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года на Украине Элисашвили вступил в состав вооруженного формирования. Он прошел курс военной подготовки, был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами и иными необходимыми для его участия в вооруженном конфликте средствами материально-технического обеспечения. Элисашвили за денежное вознаграждение выполнял приказы вышестоящего командования, участвовал в качестве наемника в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.



По ходатайству следствия в отношении фигуранта уголовного дела заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск».



Элисашвили заочно приговорен к отбыванию срока в исправительной колонии строгого режима.



Напомним, ранее Россия объявила Элисашвили в международный розыск.



