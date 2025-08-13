Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Кутаиси задержан участковый инспектор по обвинению в продаже наркотиков


13.08.2025   20:35


В Кутаиси арестован участковый инспектор 2-го отделения управления полиции города. По данным МВД, он продал двоим гражданам наркотическое средство — морфин.

В ходе операции полицейские задержали как самого инспектора, так и двоих покупателей.

Согласно действующему законодательству, подобное преступление наказывается лишением свободы сроком от 12 до 20 лет либо пожизненным заключением.

Следствие продолжается, МВД не уточняет дополнительные детали по делу.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна