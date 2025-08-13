В Кутаиси задержан участковый инспектор по обвинению в продаже наркотиков

В Кутаиси арестован участковый инспектор 2-го отделения управления полиции города. По данным МВД, он продал двоим гражданам наркотическое средство — морфин.



В ходе операции полицейские задержали как самого инспектора, так и двоих покупателей.



Согласно действующему законодательству, подобное преступление наказывается лишением свободы сроком от 12 до 20 лет либо пожизненным заключением.



Следствие продолжается, МВД не уточняет дополнительные детали по делу.







