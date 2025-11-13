Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Черный ящик» турецкого военного транспортного самолета, потерпевшего крушение в Грузии, доставлен в Турцию


13.11.2025   12:18


«Чёрный ящик» турецкого военного транспортного самолёта, потерпевшего крушение на территории Грузии, доставлен в Турцию. Об этом сообщает телеканал CNN TÜRK.

По сообщению корреспондента телеканала, «чёрный ящик» в Грузии был передан турецкой делегации и военным, которые доставили его в Турцию.

Ранее, накануне, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «чёрный ящик» самолёта найден.

Напомним, в муниципалитете Сигнахи, недалеко от грузино-азербайджанской границы, потерпел крушение турецкий военный самолёт. Воздушное судно выполняло рейс из Азербайджана в направлении Турции.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна