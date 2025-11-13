|
«Черный ящик» турецкого военного транспортного самолета, потерпевшего крушение в Грузии, доставлен в Турцию
13.11.2025 12:18
«Чёрный ящик» турецкого военного транспортного самолёта, потерпевшего крушение на территории Грузии, доставлен в Турцию. Об этом сообщает телеканал CNN TÜRK.
По сообщению корреспондента телеканала, «чёрный ящик» в Грузии был передан турецкой делегации и военным, которые доставили его в Турцию.
Ранее, накануне, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «чёрный ящик» самолёта найден.
Напомним, в муниципалитете Сигнахи, недалеко от грузино-азербайджанской границы, потерпел крушение турецкий военный самолёт. Воздушное судно выполняло рейс из Азербайджана в направлении Турции.
