«Черный ящик» турецкого военного транспортного самолета, потерпевшего крушение в Грузии, доставлен в Турцию

13.11.2025 12:18





«Чёрный ящик» турецкого военного транспортного самолёта, потерпевшего крушение на территории Грузии, доставлен в Турцию. Об этом сообщает телеканал CNN TÜRK.



По сообщению корреспондента телеканала, «чёрный ящик» в Грузии был передан турецкой делегации и военным, которые доставили его в Турцию.



Ранее, накануне, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «чёрный ящик» самолёта найден.



Напомним, в муниципалитете Сигнахи, недалеко от грузино-азербайджанской границы, потерпел крушение турецкий военный самолёт. Воздушное судно выполняло рейс из Азербайджана в направлении Турции.







