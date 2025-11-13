Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Турция приостановила полеты С-130


13.11.2025   21:25


Министерство национальной обороны Турции приостановило полеты военно-транспортных самолетов С-130 до завершения расследования причин и обстоятельств авиакатастрофы в Грузии.

Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве республики.

"Полеты наших самолетов приостановлены с 12 ноября в качестве меры предосторожности. После проведения всех технических осмотров и проверок полеты самолетов [С-130], прошедших осмотры, будут возобновлены", - отметили в Минобороны Турции.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна