Турция приостановила полеты С-130

13.11.2025 21:25





Министерство национальной обороны Турции приостановило полеты военно-транспортных самолетов С-130 до завершения расследования причин и обстоятельств авиакатастрофы в Грузии.



Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве республики.



"Полеты наших самолетов приостановлены с 12 ноября в качестве меры предосторожности. После проведения всех технических осмотров и проверок полеты самолетов [С-130], прошедших осмотры, будут возобновлены", - отметили в Минобороны Турции.





