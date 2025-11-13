Георгий Гахария: «Мечта» институционализировала политическое преследование в отношении меня

13.11.2025 21:12





Председатель партии «За Грузию», бывший премьер-министр Георгий Гахария комментирует уголовное дело, возбужденное против него. В социальной сети X оппозиционер пишет.



«Вчера режим «Грузинской мечты» официально институционализировал политическое преследование в отношении меня, предъявив сфабрикованные уголовные обвинения. Уже сегодня суд выдал ордер на мой арест. Тем самым была исполнена предвыборная угроза Иванишвили, о которой он публично заявил, что «организовал уголовные дела на судебном уровне». Обвинения связаны с делом Чорчаны и событиями 20 июня, с явным намерением сфабриковать дополнительные обвинения.



Для нашей политической партии и для меня лично, представителя диаспоры – это означает новый этап в борьбе за сохранение европейского будущего Грузии, борьбе, которая теперь требует использования всех доступных платформ. Этот последний шаг в очередной раз подтверждает, что как наше решение участвовать в муниципальных выборах, так и наше решение войти в парламент были единственно верным стратегическим выбором на пути к этой цели.



К сожалению, как демократические силы Грузии, так и Запад коллективно проиграли битву с пропагандой, однако мы не должны проиграть гораздо более важную битву за сохранение европейской идеи в Грузии. Поражение в этой битве будет иметь серьёзные и долгосрочные последствия не только для нашей страны, но и для всего региона.



Несмотря на всё более репрессивную обстановку, свобода и демократия глубоко укоренены в грузинском обществе. Идея Европы должна быть защищена в Грузии, и Грузия должна прочно занять своё место в западной повестке дня. Разрыв связей или разрыв отношений лишь ускорит переход страны в сферу влияния России», — написал Гахария.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





