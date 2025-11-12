Московский суд заочно приговорил воюющего в Украине грузина к 28 годам лишения свободы

Московский суд заочно приговорил участвующего в российско-украинской войне бойца-грузина Гурама Беруашвили к 28 годам лишения свободы.



«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы 48-летний наемник из Грузии Гурам Беруашвили заочно приговорен к 28 годам лишения свободы с отбыванием первых восьми лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима», - говорится в сообщении прокуратуры Москвы.



По данным ведомства, Беруашвили признан виновным по уголовным статьям об участии наемника в вооруженном конфликте, о незаконном пересечении госграницы России, о контрабанде огнестрельного оружия и боеприпасов, о теракте и о незаконных перевозке, ношении, хранении огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему.



По данным российских СМИ, суд установил, что в 2022 году Беруашвили прибыл в Украину, где ради прибыли вступил в состав вооруженных формирований.



«В августе 2024 года он, имея при себе автомат Калашникова и боеприпасы к нему, проник в Курскую область, где оказал вооруженное сопротивление законной деятельности военнослужащих ВС РФ», - заявили в прокуратуре Москвы.





