Министр юстиции встречался со своим азербайджанским коллегой
13.11.2025 20:25
Министр юстиции Грузии Паата Салия в рамках мероприятий, посвящённых 30-летию принятия Конституции Азербайджана, провёл встречу с министром юстиции Азербайджана Фаридом Ахмедовым.
Как сообщает Министерство юстиции Грузии, на встрече, состоявшейся в Баку, стороны обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами в сфере юстиции.
По их информации, особое внимание было уделено направлениям правовой взаимопомощи, защиты прав человека и развитию ориентированных на граждан публичных сервисов.
«Паата Салия ознакомил азербайджанского коллегу с приоритетами Министерства юстиции Грузии и пригласил его на Форум ООН по вопросам государственных услуг, который пройдёт в Грузии в июне 2026 года. В завершение встречи стороны выразили готовность продолжить плодотворное сотрудничество», — говорится в информации министерства.
По данным ведомства, в рамках официального визита в Баку Паата Салия вместе с участниками конференции почтил память национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
