Министр юстиции встречался со своим азербайджанским коллегой


13.11.2025   20:25


Министр юстиции Грузии Паата Салия в рамках мероприятий, посвящённых 30-летию принятия Конституции Азербайджана, провёл встречу с министром юстиции Азербайджана Фаридом Ахмедовым.

Как сообщает Министерство юстиции Грузии, на встрече, состоявшейся в Баку, стороны обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами в сфере юстиции.

По их информации, особое внимание было уделено направлениям правовой взаимопомощи, защиты прав человека и развитию ориентированных на граждан публичных сервисов.

«Паата Салия ознакомил азербайджанского коллегу с приоритетами Министерства юстиции Грузии и пригласил его на Форум ООН по вопросам государственных услуг, который пройдёт в Грузии в июне 2026 года. В завершение встречи стороны выразили готовность продолжить плодотворное сотрудничество», — говорится в информации министерства.

По данным ведомства, в рамках официального визита в Баку Паата Салия вместе с участниками конференции почтил память национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.


