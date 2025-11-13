Министр юстиции встречался со своим азербайджанским коллегой

13.11.2025 20:25





Министр юстиции Грузии Паата Салия в рамках мероприятий, посвящённых 30-летию принятия Конституции Азербайджана, провёл встречу с министром юстиции Азербайджана Фаридом Ахмедовым.



Как сообщает Министерство юстиции Грузии, на встрече, состоявшейся в Баку, стороны обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами в сфере юстиции.



По их информации, особое внимание было уделено направлениям правовой взаимопомощи, защиты прав человека и развитию ориентированных на граждан публичных сервисов.



«Паата Салия ознакомил азербайджанского коллегу с приоритетами Министерства юстиции Грузии и пригласил его на Форум ООН по вопросам государственных услуг, который пройдёт в Грузии в июне 2026 года. В завершение встречи стороны выразили готовность продолжить плодотворное сотрудничество», — говорится в информации министерства.



По данным ведомства, в рамках официального визита в Баку Паата Салия вместе с участниками конференции почтил память национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.





