Беглянку из Чечни Алию Оздамирову вывезли из Грузии и убили на родине – правозащитники

13.11.2025 21:13





Сбежавшую из Чечни 33-летнюю Алию Оздамирову из-за угроз, обманом или насильно вывезли из Грузию в Россию и, вероятно, убили на родине. Об этом со ссылкой на источники сообщает кризисная группа «СК SOS».



По информации правозащитников, Алия Оздамирова – дочь ныне покойного Усмана Оздамирова, который был приближенным главы Чечни Рамзана Кадырова и в разные годы занимал должности руководителя Гудермесского района и замминистра республики по физкультуре и спорту.



В семье были хорошие отношения, пишет «СК SOS»: девушка не подвергалась домашнему насилию или ограничениям со стороны родителей. Но после смерти отца в 2020 году она столкнулась с насилием от братьев, которые тоже связаны с Кадыровым, – один работал «заместителем главы администрации», другие – «в охране», утверждают правозащитники.



Причиной конфликта, по их данным, могла быть предпринимательская деятельность Оздамировой; по другой версии – ее сексуальная ориентация.



Девушка была на связи с правозащитниками с 2023 года, но решилась бежать лишь недавно. Она выехала из Чечни 20 октября – в тот же день, когда полиция Армении подтвердила гибель в Ереване Айшат Баймурадовой, еще одной чеченской беглянки. Оздамирова улетела в Стамбул, оттуда отправилась в Грузию. В «СК SOS» утверждают, что девушка была готова подать заявление в связи с угрозами и шантажом на родине, а также рассказать свою историю публично – но лишь когда окажется в безопасной стране.



В такую страну Алия Оздамирова должна была вылететь 8 ноября. Но перед этим некая «знакомая адвокат» беглянки сообщила ей, что в ее отношении в России якобы возбуждено уголовное дело по статье о «финансировании терроризма», и поэтому она не сможет беспрепятственно улететь из Тбилиси.



Девушка была на связи со своим дядей из Баку, Али Асаевым, пишут правозащитники – он подтвердил ей наличие уголовного дела и заявил, что у него есть знакомый на границе, который может временно снять «флажок», но это якобы возможно только 10-11 ноября, поэтому лучше отложить вылет.



В «СК SOS» расценили это как попытку потянуть время, поэтому рекомендовали Оздамировой улететь именно 8 ноября, как и планировалось. Вероятно, беглянка сказала об этом дяде. Вскоре она пропала на полтора часа, а когда вышла на связь, сообщила, что в аэропорту ее ждал Асаев. О своем дяде девушка говорила, что он является представителем Ичкерии в Азербайджане, имеет связи с криминалом и что с ним ранее пытался встретиться Кадыров.



Асаев предложил Оздамировой отложить вылет из Тбилиси на один день – из-за предполагаемого уголовного дела. Несмотря на предупреждения правозащитников о возможной ловушке, она согласилась. 9 ноября, по данным «СК SOS», беглянка пересекла наземную границу Грузии и России.



«На следующий день распространились слухи, что девушка умерла. Эта информация подтвердилась 12 ноября, когда состоялись похороны. Семья заявляет, что причины смерти были естественными. Друзья и знакомые девушки, а также правозащитники из «СК SOS» считают, что Алия стала жертвой «убийства чести». Точно неизвестно, связано ли ее принудительное возвращение и возможное убийство с ее ориентацией или с недовольством семьи ее предпринимательской деятельностью», – заявили в кризисной группе.



Правозащитники также опубликовали голосовое сообщение Оздамировой, в котором она говорит о пытках в полиции при участии ее брата, передает сайт «Кавказ.Реалии».



