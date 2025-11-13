Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Прокуратура: Продолжается процедура уточнения обвинений в отношении 64 лиц, обвиняемых в призывах к свержению власти


13.11.2025   20:28


По сообщению прокуратуры, 4 октября 2025 года в Тбилиси, во время выборов органов местного самоуправления, по фактам попытки захвата стратегического объекта группой лиц, организации и руководства группового насилия, участия в нём, а также публичных призывов к насильственному изменению конституционного строя Грузии или свержению государственной власти, в отношении 64 обвиняемых проводится процедура уточнения обвинений.

Согласно информации следственного органа, 63 обвиняемым обвинение уточняется только в части формулировок и описания преступных действий — квалификация остаётся неизменной. В отношении одной обвиняемой — Наны Сандерс — обвинение уточняется также в части квалификации.

«Обвиняемой ранее было предъявлено обвинение по части первой статьи 225 Уголовного кодекса (организация группового насилия), однако в настоящее время обвинение будет предъявлено по части первой статьи 225, а также по статье 317 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Грузии или к свержению государственной власти). Следствие по уголовным делам продолжается в Департаменте центральной криминальной полиции Министерства внутренних дел», — говорится в распространённой информации.


