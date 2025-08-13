Глава Минфина США: Трамп может усилить санкции против России по итогам встречи с Путиным

13.08.2025 20:35





Прямые санкции США против России могут усилиться, а вторичные пошлины, налагаемые на торговых партнеров Москвы, могут вырасти, если переговоры президента Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске пройдут неудачно, сказал в среду министр финансов США Скотт Бессент.



Он также призвал европейских лидеров применить аналогичные санкционные меры, сказав, что ЕС может усилить рычаги воздействия на Кремль.



Министр отметил, что санкции в зависимости от результата встречи могут быть усилены или ослаблены, либо введены на определенный срок.



«Он четко даст понять президенту Путину, что на стол выложены все возможные варианты», — цитирует Бессента Reuters.



Переговоры Путина и Трампа состоятся в ближайшую пятницу в городе Анкоридж в американском штате Аляска.



Какими конкретно могут быть новые меры, если Россия не пойдет на мирное урегулирование в Украине, Бессент не пояснил. Ранее Трамп, введя 25%-ные пошлины на импорт индийских товаров, затем повысил их вдвое, потребовав прекратить закупки российской нефти. С Китаем же, крупнейшим ее покупателем, Трамп сначала заключил торговое перемирие, а недавно продлил его еще на 90 дней и вопрос о его связях с Россией не поднимал.



Из слов Бессента следует, что в администрации не готовы применять меры, которые в своем законопроекте предложили сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь. В интервью Bloomberg министр рассказал, что на саммите лидеров «большой семерки» в Канаде, где он был вместе с Трампом, европейцы постоянно говорили об этом законопроекте, который предусматривает 500%-ные пошлины против стран, покупающих российские энергоресурсы.



«Я посмотрел на всех лидеров за столом и сказал: "Все ли за этим столом готовы ввести 200%-ные пошлины, вторичные пошлины против Китая?" И знаете что? Все захотели посмотреть на свою обувь», – сказал Бессент.





