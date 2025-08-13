CBS: Трамп, Путин и Зеленский могут провести трехстороннюю встречу до конца следующей недели

13.08.2025 20:04





Американский Белый дом ищет место для проведения трехсторонней встречи президентов США, России и Украины: Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщили источники CBS. По их данным, она может состояться в конце следующей недели, то есть до 25 августа.



До этого Трамп встретится с Путиным на Аляске 15 августа. В Белом доме сообщили, что детали «еще прорабатываются», но ни Зеленский, ни представители европейских стран в этих переговорах участвовать не будут. Сам Трамп говорил, что собирается сказать Путину, что тот «должен положить конец войне» с Украиной. Политик отмечал, что рассчитывает на «конструктивный разговор» и уже «в первые две минуты» будет точно знать, сможет ли заключить соглашение. Трамп подчеркивал, что затем он планирует организовать личную встречу с участием Путина и Зеленского. По его словам, он «посадит их двоих в одной комнате… и все решится».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





