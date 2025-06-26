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В Парламентской ассамблее Совета Европы пройдут дебаты по Грузии


26.06.2025   10:47


Сегодня, 26 июня в Парламентской ассамблее Совета Европы пройдут дебаты по Грузии, - информация об этом размещена на сайте ПАСЕ.

В частности, сегодня в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) запланированы дебаты на тему «Призыв к немедленному освобождению лиц, подвергающихся политическим преследованиям в Грузии».

Дебаты пройдут в ходе второй сессии дня, которая начнется в 17:00 по тбилисскому времени.


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