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SJC: Решения Тбилисского суда, об аресте банковских счетов фондов и организаций гражданского общества могут быть политически мотивированы
18.03.2025 14:37
Центр социальной справедливости (SJC): решения Тбилисского городского суда, принятые по ходатайству прокуратуры, об аресте банковских счетов различных фондов и организаций гражданского общества могут быть политически мотивированы.
Накануне были заблокированы счета:
🔹 Фонда Нануки Жоржолиани
🔹 Правозащитной организации Human Rights House Tbilisi
🔹 Фонда Prosperity Georgia бывшего премьер-министра Ники Гилаури
🔹 Организации For each other
🔹 Гражданского движения «Сирцхвилиа» (Shame)
«Хотя до сих пор неизвестно, на каком конкретно правовом основании и в каком виде был наложен арест на вышеуказанные средства, в мотивировке прокуратуры уже сейчас прослеживается ряд принципиальных правовых проблем:
1. Материальная помощь политзаключенным и членам их семей, а также погашение общественными фондами несоразмерных штрафов гражданам за административные правонарушения не являются противоправными действиями в соответствии с законодательством Грузии и не могут служить основанием для привлечения к ответственности конкретных лиц. Целью вышеуказанных средств является уменьшение вреда, причиненного гражданам Грузии в результате авторитарной и репрессивной практики «Грузинской мечты», и полностью соответствует установленным законом рамкам;
2. Названные прокуратурой предметы, приобретенные на средства, полученные в связи с акциями (пиротехника, респираторы, противогазы, каски), не являются/не являлись незаконными предметами, и соответственно, привлечение к ответственности за их приобретение является явно произвольным и незаконным;
3. В заявлении прокурора не проводится различие между фондами, не индивидуализируется их ответственность и не обосновывается, в чем конкретно обвиняются фонды. Среди прочего, решение не принимает во внимание неизмеримый и необратимый ущерб, который может нанести захват организаций гражданского общества (например, Human Rights House) и грубо нарушить их свободу объединений.
По нашей оценке, решение относительно средств является очередной вопиющей попыткой подавления и криминализации мирных, продолжающихся протестов, что нарушает защиту гражданских и политических прав в стране и представляет собой агрессивную попытку «Грузинской мечты» консолидировать авторитаризм».
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