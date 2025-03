SJC: Решения Тбилисского суда, об аресте банковских счетов фондов и организаций гражданского общества могут быть политически мотивированы

18.03.2025 14:37





Центр социальной справедливости (SJC): решения Тбилисского городского суда, принятые по ходатайству прокуратуры, об аресте банковских счетов различных фондов и организаций гражданского общества могут быть политически мотивированы.



Накануне были заблокированы счета:

🔹 Фонда Нануки Жоржолиани

🔹 Правозащитной организации Human Rights House Tbilisi

🔹 Фонда Prosperity Georgia бывшего премьер-министра Ники Гилаури

🔹 Организации For each other

🔹 Гражданского движения «Сирцхвилиа» (Shame)



«Хотя до сих пор неизвестно, на каком конкретно правовом основании и в каком виде был наложен арест на вышеуказанные средства, в мотивировке прокуратуры уже сейчас прослеживается ряд принципиальных правовых проблем:



1. Материальная помощь политзаключенным и членам их семей, а также погашение общественными фондами несоразмерных штрафов гражданам за административные правонарушения не являются противоправными действиями в соответствии с законодательством Грузии и не могут служить основанием для привлечения к ответственности конкретных лиц. Целью вышеуказанных средств является уменьшение вреда, причиненного гражданам Грузии в результате авторитарной и репрессивной практики «Грузинской мечты», и полностью соответствует установленным законом рамкам;



2. Названные прокуратурой предметы, приобретенные на средства, полученные в связи с акциями (пиротехника, респираторы, противогазы, каски), не являются/не являлись незаконными предметами, и соответственно, привлечение к ответственности за их приобретение является явно произвольным и незаконным;



3. В заявлении прокурора не проводится различие между фондами, не индивидуализируется их ответственность и не обосновывается, в чем конкретно обвиняются фонды. Среди прочего, решение не принимает во внимание неизмеримый и необратимый ущерб, который может нанести захват организаций гражданского общества (например, Human Rights House) и грубо нарушить их свободу объединений.



По нашей оценке, решение относительно средств является очередной вопиющей попыткой подавления и криминализации мирных, продолжающихся протестов, что нарушает защиту гражданских и политических прав в стране и представляет собой агрессивную попытку «Грузинской мечты» консолидировать авторитаризм».





