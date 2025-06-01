

ЕС призвал Грузию отказаться от репрессивных законов ради возвращения к курсу на членство

01.06.2025 15:49





Задействованный в Грузии закон о регистрации иностранных агентов является серьезным шагом назад для демократии страны. Об этом говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Кайи Каллас и комиссара по расширению Марты Кос, распространенном сегодня.



«Вместе с недавними законами о вещании и грантах он представляет собой еще одну агрессивную меру властей, направленную на подавление инакомыслия, ограничение свобод и дальнейшее сужение пространства для активистов, гражданского общества и независимых СМИ. Эти репрессивные меры ставят под угрозу сами основы демократии в Грузии и будущее ее граждан в свободном и открытом обществе», — сказано в заявлении.



Они напомнили, что именно из-за действий грузинских властей ЕС фактически приостановил процесс евроинтеграции страны.



ЕС вновь призывал Тбилиси выполнить требования своих граждан, направленные на укрепление демократии и соблюдение прав человека, а также немедленно освободить всех незаконно задержанных журналистов, активистов и политиков.



Одновременно Брюссель выражает готовность рассмотреть возобновление пути Грузии к членству в ЕС, если Тбилиси «примет убедительные шаги по исправлению ситуации с нарушением демократических норм».



«Ответственность за это лежит исключительно на грузинских властях», — сказано в заявлении.



Грузия получила статус кандидата в ЕС в декабре 2023 года, отчасти благодаря отзыву закона об иноагентах, напоминавшего российский аналог. Однако весной 2024 года парламент принял этот закон, несмотря на массовые протесты, что резко ухудшило отношения между Тбилиси и Брюсселем. В июле 2024 года ЕС приостановил процесс вступления Грузии в сообщество.



После спорных парламентских выборов 28 ноября 2024 года новое правительство во главе с Кобахидзе объявило о заморозке переговоров о вступлении как минимум до 2028 года. Это вызвало новую волну протестов по всей стране. Власти начали принимать законы, ограничивающие уличные акции, деятельность гражданского общества и независимых СМИ.



Существующий закон об иноагентах решили заменить более жесткой версией, аналогом американского FARA (Foreign Agents Registration Act). Власти настаивают, что он необходим для «прозрачности» и защиты от внешнего вмешательства.





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