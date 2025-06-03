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В Грузии планируют ввести специальный вид на жительство для IT- специалистов
03.06.2025 14:06
Иностранцам, работающим в сфере IT, в Грузии будет выдаваться специальный вид на жительство.
Новый тип вида на жительство будет введен согласно поправкам в Закон о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства.
Законопроект уже инициирован в парламенте депутатами от «Грузинской мечты».
Специальный вид на жительство будет выдаваться трудовым мигрантам, работающим в сфере IT, как по найму в международных компаниях, так и имеющих статус «малого бизнеса» в Грузии, и членам их семьей.
На учет соискатели специального вида на жительства должны будут становиться в министерстве труда, здравоохранения и соцзащиты. Для этого нужно будет представить документ, подтверждающий опыт работы не менее двух лет, а также справку о доходах, которые должны составлять не менее 25 тысяч долларов в год.
Специальный вид на жительство для специалистов в сфере информационных технологий будет выдаваться на 3 года, с возможностью дополнительного продления до 12 лет в общей сложности.
Обладатель специального вида на жительства должен будет находиться на территории Грузии не менее 183 дней в году, в противном случае статус аннулируется.
Предположительно, поправки в закон будут приняты в ускоренном порядке в ближайшее время.
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