В Грузии планируют ввести специальный вид на жительство для IT- специалистов

03.06.2025 14:06





Иностранцам, работающим в сфере IT, в Грузии будет выдаваться специальный вид на жительство.



Новый тип вида на жительство будет введен согласно поправкам в Закон о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства.

Законопроект уже инициирован в парламенте депутатами от «Грузинской мечты».



Специальный вид на жительство будет выдаваться трудовым мигрантам, работающим в сфере IT, как по найму в международных компаниях, так и имеющих статус «малого бизнеса» в Грузии, и членам их семьей.



На учет соискатели специального вида на жительства должны будут становиться в министерстве труда, здравоохранения и соцзащиты. Для этого нужно будет представить документ, подтверждающий опыт работы не менее двух лет, а также справку о доходах, которые должны составлять не менее 25 тысяч долларов в год.



Специальный вид на жительство для специалистов в сфере информационных технологий будет выдаваться на 3 года, с возможностью дополнительного продления до 12 лет в общей сложности.



Обладатель специального вида на жительства должен будет находиться на территории Грузии не менее 183 дней в году, в противном случае статус аннулируется.



Предположительно, поправки в закон будут приняты в ускоренном порядке в ближайшее время.





