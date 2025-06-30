Глава МИД Грузии примет участие в международной конференции ООН

30.06.2025 10:35





Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили посетит королевство Испания, где 30 июня и 1 июля примет участие в 4-й международной конференции ООН, посвященной финансированию устойчивого развития.



Конференция является важной международной платформой, на которой обсуждаются вопросы реформы международной финансовой архитектуры и мобилизации средств для достижения целей устойчивого развития ООН (ЦУР), подчеркивают в МИД.



В политическом форуме участие принимают более 70 глав государств и правительств со всего мира, министры иностранных дел и финансов, а также другие высокопоставленные чиновники.



На конференции выступят генсек ООН Антонио Гутерриш и премьер-министр Испании Педро Санчес. Мероприятие откроет король Испании Филипп VI.



«Мака Бочоришвили выступит с речью в рамках общих дебатов мероприятия, где она сосредоточится на роли Грузии в достижении целей устойчивого развития, региональной роли Грузии и опыте страны с точки зрения поддержания экономической стабильности, финансовой устойчивости и роста. Также в рамках визита запланированы двусторонние встречи Маки Бочоришвили со своими коллегами-министрами», — говорится в заявлении МИД Грузии.





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