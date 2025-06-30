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В Тбилиси произошло убийство


30.06.2025   10:30


В Тбилиси произошло убийство. Подозреваемый задержан. Как говорится в информации МВД, в результате проведенных по горячему следу оперативных мероприятий и следственных действий сотрудники Департамента полиции Тбилиси задержали по обвинению в умышленном убийстве З.М., 1963 года рождения.

Преступление карается лишением свободы на срок до 15 лет.

«Следствием установлено, что 29 июня текущего года обвиняемый в Тбилиси на почве взаимной размолвки ранил холодным оружием Г.Б., 1986 г.р., и скрылся с места происшествия. От полученных повреждений раненый Г.Б. скончался на месте.

Правоохранители в результате проведенных оперативных мероприятий вскоре после произошедшего задержали З.М.

Следствие ведется по статье 108 УК Грузии, что подразумевает умышленное убийство», - говорится в информации.


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