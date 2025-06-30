В Грузии задержаны 14 нелегалов

30.06.2025 10:38





В рамках борьбы с нелегальной миграцией сотрудники Департамента миграции провели специальное мероприятие иммиграционного контроля.



По данным МВД, на основании полученной информации в рамках мероприятия сотрудники департамента проверили конкретные места, целью которого было выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований.



«В результате комплексного мероприятия задержаны 14 иностранных граждан. Среди них граждане Индии, Непала, Пакистана и Ливии. Установлено, что они находились в стране с нарушением требований, установленных Законом Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства».



В настоящее время указанные лица размещены в Центре временного размещения Департамента миграции. Ведутся соответствующие процедуры по их выдворению из страны.



Департамент миграции будет регулярно проводить специальные мероприятия иммиграционного контроля для обеспечения эффективного исполнения Закона Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства», — говорится в информации.





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