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У Грузии новый постоянный представитель в Совете Европы


10.06.2025   11:38


МИД Грузии сообщил, что Хатия Цилосани станет постоянным представителем Грузии при Совете Европы.

В 2019-2020 годах Цилосани занимала пост замглавы Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. Чиновница также работала на руководящих должностях в Министерстве сельского хозяйства.

В 2020-2024 годах Хатия Цилосани была депутатом парламента Грузии, первым заместителем председателя Комитета по охране окружающей среды и природным ресурсам.

У чиновницы есть опыт работы в международных организациях.

Напомним, ранее этот пост занимала Тамар Талиашвили, которая назначена новым послом Грузии в США.


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