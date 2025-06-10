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У Грузии новый постоянный представитель в Совете Европы
10.06.2025 11:38
МИД Грузии сообщил, что Хатия Цилосани станет постоянным представителем Грузии при Совете Европы.
В 2019-2020 годах Цилосани занимала пост замглавы Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. Чиновница также работала на руководящих должностях в Министерстве сельского хозяйства.
В 2020-2024 годах Хатия Цилосани была депутатом парламента Грузии, первым заместителем председателя Комитета по охране окружающей среды и природным ресурсам.
У чиновницы есть опыт работы в международных организациях.
Напомним, ранее этот пост занимала Тамар Талиашвили, которая назначена новым послом Грузии в США.
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