У Грузии новый постоянный представитель в Совете Европы

10.06.2025 11:38





МИД Грузии сообщил, что Хатия Цилосани станет постоянным представителем Грузии при Совете Европы.



В 2019-2020 годах Цилосани занимала пост замглавы Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. Чиновница также работала на руководящих должностях в Министерстве сельского хозяйства.



В 2020-2024 годах Хатия Цилосани была депутатом парламента Грузии, первым заместителем председателя Комитета по охране окружающей среды и природным ресурсам.



У чиновницы есть опыт работы в международных организациях.



Напомним, ранее этот пост занимала Тамар Талиашвили, которая назначена новым послом Грузии в США.





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