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Желающим получить неиммиграционную визу в США следует открыть доступ к своим социальным сетям


20.06.2025   16:17


Все лица, подающие заявления на неиммиграционные визы F, M или J, обязаны изменить настройки конфиденциальности в социальных сетях на общедоступные, чтобы установить свою личность и право на въезд в соответствии с законодательством США.

Об этом говорится в заявлении посольства США.

«Во время проверки виз мы используем всю доступную информацию, включая данные социальных сетей, для идентификации лиц, которым запрещен въезд в Соединенные Штаты или которые представляют угрозу национальной безопасности США. С 2019 года Соединенные Штаты требуют указывать имена пользователей социальных сетей в заявлениях как на иммиграционную, так и на неиммиграционную визу.

Заявители обязаны указывать все свои имена пользователей социальных сетей. Предоставление ложной или неполной информации, включая пропуск учетных записей в социальных сетях, может привести к отказу в выдаче визы и потере права на получение визы в будущем», - говорится в заявлении.


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