Кобахидзе: посол США в Грузии была уволена, а теперь «распространяет слухи»

18.07.2025 13:53





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший посол США в Тбилиси Робин Данниган была отозвана из страны не по собственной инициативе, а в результате решения американской стороны. Таким образом глава правительства отреагировал на недавнее интервью дипломата, в котором она рассказала о непубличном письме от грузинских властей с угрозами и оскорблениями.



«Робин Данниган – не ушедший в отставку, а уволенный посол. Когда уволенный посол распространяет слухи, это несерьезно», – сказал Кобахидзе журналистам.



Он добавил, что Данниган, как и ее предшественница Келли Дегнан, были назначены предыдущей администрацией США, которая, по его словам, «многое испортила» в двусторонних отношениях.



«По сути, они серьезно способствовали качественному ухудшению грузино-американских отношений. Поэтому они не имеют морального права говорить о чем-либо, когда речь идет о грузино-американских отношениях», – подчеркнул премьер.



Данниган объявила об отставке 5 июня, проработав главой американской дипмиссии в Тбилиси менее двух лет. Дипломат подчеркнула, что это решение не связано с позицией администрации США. На следующей неделе Вашингтон одобрил кандидатуру нового посла Грузии, Тамар Талиашвили. Кто сменит Данниган пока неясно.



Незадолго до отъезда из Тбилиси Данниган рассказала в интервью Радио Свобода о существовании некого тайного письма от руководства правящей партии «Грузинская мечта». По словам дипломата, письмо стало реакцией на рекомендации, которые она передала грузинским властям после встреч с представителями новой администрации США.



Вскоре после той коммуникации Кобахидзе направил письмо президенту Дональду Трампу, оно было публичным. В ответ, по словам Данниган, госсекретарь США Марко Рубио поручил ей передать официальный ответ основателю партии Бидзине Иванишвили. Однако, как утверждает дипломат, миллиардер отказался от встречи. Иванишвили объяснил это тем, что подобный контакт на фоне западного давления выглядел бы как защита личных интересов, а не государственных.





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