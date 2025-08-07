ЕС возмущен тюремным приговором журналистке за пощечину полицейскому в Грузии

Европейский Союз осудил приговор грузинской журналистке Мзии Агломабели, которую приговорили к двум годам тюремного заключения за пощечину полицейскому во время акции протеста.



Соответствующий комментарий представителя Европейской комиссии распространила в среду Европейская служба внешних дел, пишет "Европейская правда".



ЕС "решительно осудил" приговор Агломабели и "выразил глубокую озабоченность использованием системы правосудия в качестве инструмента репрессий против независимых голосов".



"Призываем власти Грузии освободить Мзию Амаглобели, а также всех других несправедливо задержанных, и соблюдать и обеспечить право на справедливое судебное разбирательство как основополагающий принцип правосудия и ключевую опору демократического управления", – добавил представитель Еврокомиссии.



Он подтвердил, что Евросоюз продолжает поддерживать европейские устремления народа Грузии, а также грузинское гражданское общество и независимые СМИ.



Мзия Агломабели находится под стражей с 11 января 2025 года после задержания во время проевропейской акции протеста в Батуми. По версии следствия, она дала пощечину начальнику полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе.



Агломабели утверждает, что пощечине предшествовали оскорбления со стороны Дгебуадзе, и он плюнул ей в лицо, после чего она инстинктивно отреагировала.



Судья Батумского городского суда Нино Сахелашвили назначила реальный срок лишения свободы на 2 года. Адвокаты Агломабели будут подавать апелляцию.



Грузинские правозащитные организации считают медийщицу заключенной по политическим мотивам. Дело с первых недель получило большой резонанс и за пределами Грузии.





