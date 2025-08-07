НАТО подтверждает поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии - пресс-секретарь

07.08.2025 22:36





«Мы вновь подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии в её международно признанных границах», — написала пресс-секретарь НАТО Элисон Харт в социальной сети X в связи с годовщиной Августовской войны.



«По мере того как грузины отмечают годовщину войны с Россией в 2008 году, мы вновь подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии в её международно признанных границах», — написала Элисон Харт.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





