Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

НАТО подтверждает поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии - пресс-секретарь


07.08.2025   22:36


«Мы вновь подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии в её международно признанных границах», — написала пресс-секретарь НАТО Элисон Харт в социальной сети X в связи с годовщиной Августовской войны.

«По мере того как грузины отмечают годовщину войны с Россией в 2008 году, мы вновь подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии в её международно признанных границах», — написала Элисон Харт.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна