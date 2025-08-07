Сенатор США Джин Шахин призвала власти Грузии освободить политзаключенных

«Я глубоко обеспокоена размыванием демократических ценностей со стороны правительства «Грузинской мечты» и его предательством евроатлантических стремлений грузинского народа. Если правительство Грузии почтить память жертв российской агрессии, оно должно освободить политических заключённых», — заявила сенатор США Джин Шахин.



По словам Шахин, она продолжит поддерживать грузинский народ и намерена удвоить усилия по принятию «MEGOBARI акта».



«Вторжение России в Грузию в 2008 году должно было стать для международного сообщества тревожным сигналом о том, что Россия стремится доминировать над своими соседями и пытается скрыть свою агрессию. Безжалостные действия России в Грузии предвосхитили её действия в Украине, в том числе недавнюю полномасштабную войну. Грузинский народ знает, что несёт с собой так называемый «русский мир», и именно поэтому он решительно сопротивляется попыткам правительства «Грузинской мечты» сблизить страну с антидемократическим, российским стилем правления.



В эту скорбную годовщину Соединённые Штаты должны продолжать выражать своё неприятие незаконной аннексии Абхазии и Южной Осетии Россией. Я глубоко обеспокоена размыванием демократических ценностей со стороны правительства «Грузинской мечты» и его предательством евроатлантических стремлений грузинского народа. Если это правительство действительно хочет почтить память жертв российской агрессии, оно должно освободить политических заключённых, таких как журналистка Мзия Амаглобели, и вновь подтвердить приверженность демократическому будущему Грузии. Я продолжаю поддерживать грузинский народ и намерена удвоить усилия по принятию двухпартийного и двухпалатного «MEGOBARI акта», — заявила Шахин.







