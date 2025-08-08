Москва радуется заявлениям Кобахидзе

«Диалог Абхазии и Южной Осетии с Грузией может продвинуться на фоне признания Тбилиси факта агрессии против Цхинвали», - заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.



«Есть возможность рассчитывать на продвижение вперед на переговорах в рамках МДЗ на фоне звучащих в последний год публичных признаний грузинскими властями факта предпринятой Михаилом Саакашвили агрессии против Южной Осетии, а также заявлений о необходимости примирения с абхазами и югоосетинами. Важно, чтобы эти откровения грузинского руководства стали определяющими в подходах Тбилиси к выстраиванию отношений с Сухумом и Цхинвалом, а также трансформировались в конкретные практические дела», - написала Захарова в связи с августовской войной 2008 года.



По ее словам, среди первоочередных задач переговорного процесса остается заключение юридически обязывающего соглашения о неприменении Грузией силы против оккупированных Абхазии и Цхинвали.



Захарова отметила, что Россия готова содействовать этим процессам.



«В 17-годовщину российско-грузинской войны грузинский премьер Ираклий Кобахидзе обвинил экс-президента Михаила Саакашвили и его правительство, находившееся во власти в 2008 году, в начале августовской войны. Саакашвили остался у власти благодаря фальсификации выборов, и «недемократический, кровавый режим Саакашвили развязал войну», заявил Кобахидзе:



