ЦИК избрала временных членов окружных избиркомов

10.08.2025 15:36





Центральная избирательная комиссия на своем заседании избрала 219 временных членов окружных избирательных комиссий для проведения муниципальных выборов 4 октября. Информация об этом опубликовала ЦИК.



По их данным, процесс отбора кандидатов проходил открыто и прозрачно.



Как отметила ЦИК, в соответствии со сложившейся в последние годы практикой избирательная комиссия вновь предложила кандидатам провести собеседование и транслировать этот процесс в прямом эфире.



Из 254 кандидатов 119 согласились на собеседование, а 51 из них также согласились на прямую трансляцию собеседования в социальных сетях ЦИК. Членам Центральной избирательной комиссии была предоставлена возможность побеседовать с кандидатами.



Анализ последних шести всеобщих выборов показывает, что из числа временных членов окружных избирательных комиссий, избранных ЦИК на выборы 4 октября 2025 года:



69 членов комиссий имели опыт работы руководителем участковой избирательной комиссии, что составляет 32% от общего числа;



22 члена комиссий имели опыт работы членом участковой избирательной комиссии, что составляет 10% от общего числа;



188 членов комиссий имели опыт работы членом окружной избирательной комиссии, что составляет 86% от общего числа;



48 членов имели опыт работы наблюдателями наблюдательной организации, что составляет 22% от общего числа;



В 2020 году 92 члена комиссии приняли участие в образовательных проектах, что составило 42% от общей численности, а в 2022 и 2023 годах — 76 членов, что составило 35%, а в 2024 и 2025 годах — 24 члена, что составило 11%.



5 августа ЦИК объявила конкурс на замещение вакантных должностей временных членов во всех 73 окружных избирательных комиссиях. «В каждом округе было по три вакантных места», — говорится в информации, опубликованной ЦИК.





