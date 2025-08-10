|
ЦИК избрала временных членов окружных избиркомов
10.08.2025 15:36
Центральная избирательная комиссия на своем заседании избрала 219 временных членов окружных избирательных комиссий для проведения муниципальных выборов 4 октября. Информация об этом опубликовала ЦИК.
По их данным, процесс отбора кандидатов проходил открыто и прозрачно.
Как отметила ЦИК, в соответствии со сложившейся в последние годы практикой избирательная комиссия вновь предложила кандидатам провести собеседование и транслировать этот процесс в прямом эфире.
Из 254 кандидатов 119 согласились на собеседование, а 51 из них также согласились на прямую трансляцию собеседования в социальных сетях ЦИК. Членам Центральной избирательной комиссии была предоставлена возможность побеседовать с кандидатами.
Анализ последних шести всеобщих выборов показывает, что из числа временных членов окружных избирательных комиссий, избранных ЦИК на выборы 4 октября 2025 года:
69 членов комиссий имели опыт работы руководителем участковой избирательной комиссии, что составляет 32% от общего числа;
22 члена комиссий имели опыт работы членом участковой избирательной комиссии, что составляет 10% от общего числа;
188 членов комиссий имели опыт работы членом окружной избирательной комиссии, что составляет 86% от общего числа;
48 членов имели опыт работы наблюдателями наблюдательной организации, что составляет 22% от общего числа;
В 2020 году 92 члена комиссии приняли участие в образовательных проектах, что составило 42% от общей численности, а в 2022 и 2023 годах — 76 членов, что составило 35%, а в 2024 и 2025 годах — 24 члена, что составило 11%.
5 августа ЦИК объявила конкурс на замещение вакантных должностей временных членов во всех 73 окружных избирательных комиссиях. «В каждом округе было по три вакантных места», — говорится в информации, опубликованной ЦИК.
