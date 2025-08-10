Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ЦИК избрала временных членов окружных избиркомов


10.08.2025   15:36


Центральная избирательная комиссия на своем заседании избрала 219 временных членов окружных избирательных комиссий для проведения муниципальных выборов 4 октября. Информация об этом опубликовала ЦИК.

По их данным, процесс отбора кандидатов проходил открыто и прозрачно.

Как отметила ЦИК, в соответствии со сложившейся в последние годы практикой избирательная комиссия вновь предложила кандидатам провести собеседование и транслировать этот процесс в прямом эфире.

Из 254 кандидатов 119 согласились на собеседование, а 51 из них также согласились на прямую трансляцию собеседования в социальных сетях ЦИК. Членам Центральной избирательной комиссии была предоставлена возможность побеседовать с кандидатами.

Анализ последних шести всеобщих выборов показывает, что из числа временных членов окружных избирательных комиссий, избранных ЦИК на выборы 4 октября 2025 года:

69 членов комиссий имели опыт работы руководителем участковой избирательной комиссии, что составляет 32% от общего числа;

22 члена комиссий имели опыт работы членом участковой избирательной комиссии, что составляет 10% от общего числа;

188 членов комиссий имели опыт работы членом окружной избирательной комиссии, что составляет 86% от общего числа;

48 членов имели опыт работы наблюдателями наблюдательной организации, что составляет 22% от общего числа;

В 2020 году 92 члена комиссии приняли участие в образовательных проектах, что составило 42% от общей численности, а в 2022 и 2023 годах — 76 членов, что составило 35%, а в 2024 и 2025 годах — 24 члена, что составило 11%.

5 августа ЦИК объявила конкурс на замещение вакантных должностей временных членов во всех 73 окружных избирательных комиссиях. «В каждом округе было по три вакантных места», — говорится в информации, опубликованной ЦИК.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна