Саникидзе: Первый отчет администрации Дональда Трампа о «Грузинской мечте» крайне критический и ускоряет принятие акта MEGOBARI

13.08.2025 12:05





Первый отчёт администрации Дональда Трампа о «Грузинской мечте» является крайне критическим и ускоряет принятие акта MEGOBARI. Об этом заявил лидер «Единого национального движения» Леван Саникидзе.



По словам Саникидзе, он предполагает, что акт MEGOBARI будет принят осенью.



«Мы увидели очень важный отчёт Госдепа. При администрации Трампа это первый отчёт, в котором содержатся крайне критические послания в адрес »Грузинской мечты». Речь идёт о насилии, беспрецедентном давлении на СМИ, что, на мой взгляд, напрямую ускоряет процесс принятия акта MEGOBARI. Это ещё раз подтверждает, что у »Грузинской мечты» нет никаких шансов каким-либо образом нормализовать ситуацию или получить легитимацию от администрации Дональда Трампа. Исходя из этого, мы уверены, что уже в начале осени произойдёт принятие акта MEGOBARI, который активно поможет грузинскому обществу и, в то же время, нанесёт серьёзный удар по российскому режиму »Грузинской мечты»», — заявил Саникидзе.



Напомним, Госдепартамент США опубликовал доклад о правах человека за 2024 год, в котором также упомянута ситуация в Грузии.





